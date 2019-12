Milan, non solo mercato in entrata. Il punto sulle cessioni

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Non solo mercato in entrata per il Milan. Dopo l’ufficialità dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, la società sta lavorando anche per sfoltire una rosa in cui è presente più di qualche giocatore in esubero. L’obiettivo è quello di ottenere il più possibile dalle cessioni, per poter poi reinvestire sul mercato in entrata e rinforzare la rosa a disposizione di Pioli.

Sulla lista dei partenti c’è sicuramente il nome di Fabio Borini. Su di lui è forte l’interesse di Genoa. Ufficializzato l’arrivo di Nicola in panchina, i Grifoni è seriamente convinto di poter regalare il classe ’91 al neo allenatore già dai prossimi giorni.

Altro probabile partente è Ricardo Rodriguez. Lo svizzero ha ormai da tempo perso il posto da titolare, a discapito di Theo Hernandez. Su di lui si è mosso il Watford, club inglese militante in Premier League. Nelle prossime settimane potrebbero esserci risvolti importanti per quanto riguarda la cessione dell’ex Wolfsburg.