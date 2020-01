33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Importante frenata nella trattativa che potrebbe riportare Cutrone in Italia. La Fiorentina infatti è ancora lontana dall’accordo con il Wolverhampton per l’acquisto dell’attaccante ex Milan. Cutrone si è dunque tornato ad allenare con i compagni dei Wolves ed attende news per capire quale sarà il suo futuro.