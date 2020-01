30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto è stato appena riferito da Emanuele Baiocchini ai microfoni di Sky Sport 24, il Milan non investirà per una punta al posto di Kris Piatek (prossimo alla cessione all’Hertha Berlino). Pioli si ritroverà quindi con i soli Ibrahimovic, Rebic e Leao in attacco.