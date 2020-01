Sky Sport – Ipotesi scambio Bernardeschi-Paquetà al momento bloccata

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Intervenuto durante Calciomercato – L’Originale, Gianluca Di Marzio ha parlato del mercato rossonero e in particolare del possibile scambio che vedrebbe coinvolti Paquetà e Bernardeschi. Queste le parole del noto esperto di mercato: “Si parla nel mercato da diversi giorni di questo scambio ma la trattativa non ridecolla. Le società ne hanno parlato nei giorni scorsi ma poi si sono bloccate per diversità di vedute e per il problema ingaggio dato che Paquetà guadagna 2,2 milioni e Bernardeschi 4 milioni di euro. La trattativa va comunque sempre tenuta lì in sottofondo“.