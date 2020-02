Acerbi: “Al Milan non avevo la testa da professionista. Arrivavo spesso alticcio al campo”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista a L’Ultimo Uomo. L’ex rossonero ha svelato alcuni retroscena della sua carriera, ricordando anche il periodo trascorso al Milan: “Non avevo rispetto per me e per il mio lavoro, non avevo la testa da professionista. Spesso arrivavo alticcio al campo, dopo aver bevuto superalcolici la sera prima. Le serate non sono per forza un errore, ma io esageravo. Braida mi aveva detto che sapevano del mio stile di vita e per questo mi avevano trovato casa a Gallarate e non a Milano, ma io uscivo lo stesso. Non davo la giusta importanza a niente. Nemmeno ad essere al Milan, nemmeno al numero di maglia”.