Ag. Pobega: “È pronto per giocare in serie A da protagonista”

36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’agente del giovane rossonero Pobega, Patrick Bastianelli, ha parlato del futuro del suo assistito a MilanNews.it, ecco le sue parole: “Sta andando molto bene, Tommaso sta facendo una stagione da protagonista, avendo realizzato anche 5 gol, sta crescendo di partita in partita. È concentrato a finire bene la stagione con il Pordenone. È pronto per giocare in serie A da protagonista. Per quanto riguarda il percorso migliore è prematuro parlarne oggi anche se con il Milan fino ad oggi c’è stata piena sintonia nel creare insieme il percorso giusto di crescita sportiva, e i risultati si stanno vedendo”.