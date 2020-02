Allarme epidemia, Serie A chiusa per Virus

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

“Serie A chiusa per virus”. Così La Gazzetta dello Sport, sulla sospensione di tre gare, cioè Inter-Sampdoria, Atalanta Sassuolo ed Hellas Verona-Cagliari, a causa del Coronavirus e dei contagi in alcune zone d’Italia. A deciderlo è stato il Governo con un decreto, seguito dalle parole del presidente Giuseppe Conte. In Lombardia e in Veneto, le due regioni ufficialmente colpite dal virus, non si può svolgere le normali attività sportive e non. Precauzioni necessarie, per una situazione difficile che ne richiede tante.