Allegri: “A settembre tornerò ad allenare”

Massimiliano Allegri, ultimo allenatore campione d’Italia con il Milan, ha parlato ai microfoni di i Agence France-Press, agenzia di stampa transalpina: “A settembre devo tornare. Altrimenti mi abituerò troppo ad essere in vacanza e non lavorerò mai più! Ho ancora altri tre mesi di ferie e va bene per me. Interesse del PSG? Non parlerò del mio futuro, perché non c’è nulla di cui parlare per ora, e anche perché sarebbe irrispettoso nei confronti degli altri allenatori farlo”.