André Silva: "Felice di essere all'Eintracht Francoforte, sul mio futuro..."

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

André Silva, attaccante di proprietà del Milan, al momento in prestito all’Eintracht Francoforte fino al termine della prossima stagione, ha parlato del suo futuro ai microfoni del sito ufficiale del club tedesco: “Se mi immagino di rimanere in Bundesliga al termine del prestito? Sicuramente, anche perché adoro giocare qui. Mi trovo bene, sebbene all’inizio sia stato difficile ambientarmi. Credo sia più facile rimanere in una squadra per più tempo. Sono felice di avere questa opportunità. Ho già giocato in quattro campionati diversi in quattro anni. Non è facile ambientarsi, ma quanto accaduto mi ha reso una persona migliore e un giocatore migliore. Il mio futuro? Voglio diventare il miglior attaccante di sempre. Darò il massimo. Come ho detto, sto cercando di migliorare. In ogni caso, è troppo presto per parlare del mio futuro. Farò del mio meglio e vediamo cosa succede”.