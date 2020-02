Ballardini: “Ibra? Se è il miglior acquisto, il calcio italiano è messo male”

Ballardini exallenatore Genoa ha parlato di Milan e di Ibra

I numeri da quando è arrivato al Milan parlano per lui eppure c’è chi, come Davide Ballardini, ha qualcosa da ridire sull’acquisto di Ibra.

Ballardini: “Piatek non poteva risolvere tutti i problemi del Milan da solo”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, l’ex tecnico del Genoa ha così commentato il ritorno di Ibra in Italia: “Se il colpo di mercato è un giocatore straordinario ma di trentotto anni, il calcio italiano è messo male”.

Lo stesso Ballardini è poi tornato a parlare di Piatek e del suo addio ai rossoneri: “Vede la porta e fa gol in tutti i modi. Per me è un grande attaccante. Il Milan ha avuto tanti problemi, non poteva risolverli tutti Piatek da solo. Come non li ha risolti da solo al Genoa. Con noi ad inizio anno era sostenuto dalla squadra e ricambiava facendo gol e aiutando i compagni”.