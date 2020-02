Bonaventura, il rinnovo è in standby: ancora tre mesi per convincere la società

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Jack Bonaventura, senza dubbio una bandiera del Milan, uno di quelli che negli ultimi sei anni sotto le guglie del Duomo ci ha sempre messo la faccia. Al Milan sono cambiati giocatori, allenatori e presidenti, ma la voglia e la qualità del numero 5 rossonero è sempre rimasta invariata. Il centrocampista marchigiano, arrivato in sordina nelle ultime ore di mercato dell’estate del 2014, si è immediatamente messo in mostra conquistandosi l’amore della tifoseria del Diavolo.

Personalmente sono un fan accanito di Bonaventura, mi è sempre piaciuta la sua semplicità, le sue parole d’amore verso la maglia rossonera, mai tralasciando nessun particolare o una dichiarazione fuori posto. Purtroppo, nell’ultimo anno, diversi infortuni lo hanno spesso messo in discussione e sulla bocca di tutti. Proprio per questo, qualora Jack non trovasse spazio negli ultimi tre mesi di stagione, il suo rapporto con la società di via Aldo Rossi potrebbe definitivamente chiudersi. Dalle sensazioni che arrivano infatti, sono quelle che una parte dell’ambiente del diavolo voglia continuare il rapporto con Bonaventura un’altra parte no. Dunque, per convincere gli scettici servirà la voglia e la professionalità del centrocampista rossonero, perché in tre mesi le cose possono ancora cambiare.