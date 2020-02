Branchini (ag. Allegri): “L’ipotesi Milan? Una speculazione della stampa”

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il procuratore di Massimiliano Allegri, Giovanni Branchini, ai microfoni di Gr Parlamento, ha parlato del futuro del tecnico toscano: “Sta ricaricando le batterie e si sta preparando a nuove avventure. Dove lo vedremo? E’ difficile dirlo ora. Sicuramente, c’è una predilezione per una soluzione all’estero, ma, in questo momento, non ci sono trattative o accordi. L’ipotesi Milan? In questo momento, è solo una delle tante speculazioni della stampa, ma non c’è nulla. Non credo che i rossoneri cambieranno allenatore”.