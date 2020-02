30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Brutte notizie per il Milan e per Stefano Pioli. Nel match di questa sera, sarà assente Calhanoglu, in netto miglioramento nelle ultime uscite.

Il turco non è stato convocato per Milan-Torino: ha riportato una lesione del muscolo ileopsoas destro. Da valutare nelle prossime ore l’entità della lesione, per capire la gravità dello stop e le tempistiche di rientro. Lo riporta sul suo portale web Gianluca Di Marzio.