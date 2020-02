46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Da Milanello arrivano buone notizie. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere della Sera, Zlatan Ibrahimovic avrebbe già smaltito la rabbia che l’ha portato a lasciare per primo San Siro dopo la gara col Torino. La partita andava chiusa prima e lo svedese, consapevole dei rischi in cui il Milan poteva incorrere, si è arrabbiato per le occasioni sprecate. Tutto risolto, però. Anche perché sono arrivati i 3 punti col Torino ed è quella la cosa fondamentale.