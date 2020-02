CdS – Maldini non si intende con Gazidis e potrebbe lasciare il suo incarico a fine stagione

Maldini potrebbe lasciare il Milan

56 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo il mezzo passo falso fatto dal Milan a Firenze, che ha trovato un pareggio che sa di due punti persi, si allontana dalla zona Europa League, creando malumori all’interno della società che potrebbero portare a dividere le strade di Ivan Gazidis e Paolo Maldini, che a fine stagione potrebbe lasciare il club.

Come riporta il Corriere dello Sport, le vedute dell’Ad e dell’ex capitano del Milan non vanno nella stessa direzione. Maldini vorrebbe puntare su giocatori già esperti e formati e confermare Pioli per dare continuità al progetto, mentre Gazidis punterebbe ad una crescita più graduale, soprattutto dei giovani, facendoli guidare da un tecnico come Ralf Rangnick.

Tra i nomi del nuovo allenatore ci sono anche quelli di Marcelino e Spalletti (ancora sotto contratto con l’Inter), ma di certo si sa che per ora Maldini e Gazidis non sono d’accordo su chi scegliere, e se questa differenza di opinioni non verrà colmata, Maldini potrebbe essere costretto a lasciare il suo incarico di direttore tecnico a fine stagione.