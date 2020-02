Coppa Italia – Milan, un pareggio che sa di beffa: 1-1 a San Siro tra le proteste generali

59 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

I rossoneri giocano meglio, creano di più, ma vengono beffati al 90′ per un rigore molto dubbio assegnato alla Juve. La squadra di Sarri non ha mai creato pericoli alla porta di Donnarumma.

PRIMO TEMPO – Milan subito in avanti. La squadra di Pioli prova a replicare il primo tempo del derby. Al 2 minuto arriva la prima conclusione: Kessie ci prova con un tiro dal limite dell’area, che finisce di poco a lato. Passano due minuti ed arriva un’altra occasione per i rossoneri, questa volta con Rebic, che con una gran botta dalla distanza impegna Buffon che respinge con i pugni. E’ ancora Buffon a salvare al 22′ sulla conclusione insidiosa dal limite di Calabria. Partita molto tattica: i rossoneri si riversano in attacco con personalità in fase di possesso, e poi attendono con ordine nella propria metà campo il giro palla della squadra di Sarri. Al 35′ arriva il primo tiro in porta per la Juve: Cuadrado si inserisce e conclude dal limite dell’area, Donnarumma respinge e la difesa allontana il pericolo. Si va al riposo sullo 0-0 con una cattiva notizia per i rossoneri: sono stati ammoniti Ibra e Theo, che erano diffidati e salteranno la gara di ritorno a Torino.

SECONDO TEMPO – Al 46 minuto subito una grande occasione per il Milan: lancio lungo per Ibra, che di testa manda in porta Rebic, ma Buffon salva ancora. La Juve aumenta il pressing e prova a fare la partita. Al 59′ Ibra in area conclude sul primo palo, Buffon è attento e mette in angolo. Il Milan insiste, e trova il gol del vantaggio al 61′: Castillejo mette in mezzo una palla morbida e trova Rebic sul secondo palo che di destro la mette dentro. Al 68 minuto l’arbitro Valeri ammonisce Castillejo: anche lo spagnolo era diffidato e salterà il ritorno. Due minuti dopo viene espulso Theo Hernandez per doppia ammonizione. La Juve torna ad attaccare con più convinzione, senza mai impensierire veramente Donnarumma. Il Milan abbassa il proprio baricentro e prova a coprirsi, ma all’89 minuto l’arbitro assegna un rigore dubbio alla Juve: dal dischetto Ronaldo non sbaglia: è 1-1.

La partita si chiude sul risultato di 1-1, con i bianconeri forti del gol in trasferta trovato proprio nel finale tra le proteste generali di giocatori e tifosi di casa. Appuntamento per il match di ritorno il 4 marzo all’Allianz Stadium, dove il Milan sarà costretto a cercare l’impresa.