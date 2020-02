Coppa Italia: oltre il rinvio, possibile cambio di stadio

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Novità sul fronte Coppa Italia. Dopo l’ufficialità del rinvio della finale, posticipata al 20 maggio, arriva anche un’indiscrezione riguardante lo stadio in cui si giocherà l’atto conclusivo della competizione.

Secondo il “Corriere della Sera”, infatti, sembra che l’Olimpico di Roma non sia disponibile per quella data, occupato dalla UEFA per organizzare Euro 2020. Ecco allora spuntare l’ipotesi San Siro. La situazione è in fase di studio, ma sembra la soluzione più probabile. Ci saranno aggiornamenti nei prossimi giorni.