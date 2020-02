17 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Dopo il rinvio di cinque partite al 13 maggio, anche la finale di Coppa Italia subirà un variazione di data. L’atto conclusivo della competizione, infatti, era previsto proprio il 13 maggio ma, ovviamente, la Lega ha deciso di posticipare la finale una settimana dopo ovvero il 20 maggio. Inoltre, la gara non potrà essere disputata nel classico Stadio Olimpico di Roma, in quanto sarà già in preparazione per EURO 2020. Probabile che si decida di disputarla a San Siro.