Coronavirus, il Milan annulla la conferenza stampa di Pioli

L’edizione web del Corriere dello Sport rivela che anche il Milan ha deciso di annullare la conferenza stampa pre-partita.

Ecco quanto si legge sulle pagine web del quotidiano: “Dopo Udinese e Torino, anche il Milan ha deciso di annullare la conferenza stampa del proprio tecnico in vista della sfida di domenica contro il Genoa. Ibrahimovic e compagni non potranno nemmeno contare sul sostegno dei propri tifosi visto che la gara, come confermato in una nota ufficiale della Lega Serie A, si giocherà a porte chiuse. Pioli avrebbe dovuto parlare alla stampa domani ma, “in ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per l’emergenza coronavirus”, ciò non accadrà. Il tecnico rossonero parlerà comunque alle 12 a Milan Tv”.