È successo nella provincia di Siena. Un calciatore della Pianese, squadra che domenica ha affrontato la Juventus Under 23, ha accusato febbre e malessere prima di una partita a cui non ha, ovviamente, preso parte. Il giocatore in questione è risultato poi positivo al Coronavirus. Questo quanto riferito dall’edizione odierna de “La Nazione”. Il ragazzo, tuttavia, sta bene, nonostante il contagio del virus.