CorSera – Fiducia a Gazidis, Elliott lo blinda

Gazidis dirigente Milan è stato blindato da Elliott

Elliott rimane alla guida del Milan, almeno per un po’. A confermalo, il Corriere della Sera ove si legge dalla fiducia confermata a Gazidis.

Gazidis vorrebbe portare al Milan Rangnick per il dopo Pioli

Il manager sudafricano continua ad avere il totale supporto da parte della proprietà e gli investimenti fatti fin qui, con la voglia di costruire un nuovo stadio e l’organizzazione di una struttura manageriale di primo livello, lo confermano.

Maldini e Boban hanno avuto in passato qualcosa da ridire sulla figura di Gazidis, ma per il momento la fiducia è confermata anche per i due ex calciatori.