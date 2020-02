CorSera – Ibra non si ferma mai, titolare contro il Torino

Ibra pronto alla terza gara in nove giorni

Zlatan Ibrahimovic è senza dubbio l’uomo del momento del Milan, e nonostante i tanti impegni e i 38 anni sulle spalle, è pronto a prendere per mano il Milan anche stasera contro il Torino. Come si legge sul Corriere della Sera, Pioli è pronto a schierare Ibra dal primo minuto, alla sua terza gara in nove giorni.

Lo svedese sta bene e come dichiarato dal tecnico rossonero in conferenza stampa, il passaggio di modulo da 4-3-3 a 4-5-1 sembra studiato apposta per il gigante con la 21. “Quando Zlatan è arrivato ho capito che potevo cambiare qualcosa e così ho fatto, adesso si vede che la squadra sente positivamente certe posizioni”. Una prova chiara di come la presenza del centravanti rossonero influenzi sia i giocatori che l’allenatore.