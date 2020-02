CorSera – Ok fischiare il rigore secondo l’AIA, il Milan butta via un’occasione

La spiegazione del penalty di Pulgar

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan ha perso un’occasione contro la Fiorentina, e come sottolinea il Corriere della Sera, nonostante il rigore trasformato da Pulgar fosse considerato molto controverso, viene spiegato come di fatto non sia stato commesso nessun errore, con Romagnoli che interviene scomposto andando diretto su Cutrone, sfiorando soltanto il pallone. Il motivo, secondo i dirigenti AIA, è che il pallone non ha mai cambiato direzione durante l’intervento del difensore.

Dopo la partita, lo stesso Calvarese ha spiegato a Maldini come l’intervento fosse da rigore, giusto anche non chiamare il VAR poiché Romagnoli non va diretto sulla palla ma la sfiora soltanto. Oltre all’episodio comunque controverso, al Milan rimane soprattutto un forte rimpianto di aver buttato via una ghiotta opportunità, con il vantaggio fino a pochi minuti dalla fine e la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Dalbert.