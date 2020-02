Musacchio, la spiegazione della mancata sostituzione

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Mateo Musacchio, lunedì sera, non è voluto scendere in campo contro il Torino per sostituire l’infortunato Kjaer, ma la ragione per cui lo ha fatto non è legata a motivi disciplinari. Infatti, come riporta il Corriere della Sera, il difensore argentino ha accusato una contrattura al polpaccio durante il riscaldamento pre partita.