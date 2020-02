CorSport – Milan, Luciano Spalletti è il nome caldo per la dirigenza

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Quest’estate, se Stefano Pioli non dovesse raggiungere la qualificazione in Champions League, potrebbe esserci un nuovo (l’ennesimo) cambio sulla panchina del Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nome caldo sarebbe quello di Luciano Spalletti. Il tecnico ex Inter era già stato molto vicino ai rossoneri poco dopo l’esonero di Giampaolo, ma alla fine non se ne fece nulla. Nello specifico, il nome di Spalletti metterebbe d’accordo tutti i componenti della società.