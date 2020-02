Crudeli: “Occhio alle ripartenze della Fiorentina. Rebic è la punta più in forma del Milan”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Tiziano Crudeli, ai microfoni di FirenzeViola, ha parlato della sfida di sabato sera tra Fiorentina e Milan al Franchi, ecco le sue parole: “Se penso a Vlahovic e a Chiesa ho più di una preoccupazione per le ripartenze della Fiorentina. Il Milan lascia spazi agli avversari, loro sono devastanti in contropiede con ottimi giocatori. I rossoneri hanno vinto 1-0 con il Torino, ma nel secondo tempo hanno accusato un calo atletico che è una diretta conseguenza dell’impegno di Coppa Italia e del derby dove il Milan è comunque cresciuto, ma non è tornato ad essere grande ai massimi livelli. Il problema di questa squadra è che ha segnato poco e subito tanto. Rebic è sicuramente la punta del Milan più in forma con 5 gol in campionato e 1 in Coppa Italia. Sta attraversando un buon momento ed il Milan lo ha in prestito ed il riscatto gli costerà un occhio della testa. Ibrahimovic anche se non ha giocato bene è sempre in grado di fare la differenza, dà carica, gioca per la squadra e per i compagni. Bennacer è un altro ragazzo in crescita. Infine un altro aspetto positivo è l’esordio di Gabbia“.