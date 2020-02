Cutrone a DAZN: “Per me il Milan non sarà mai un avversario”

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex rossonero Patrick Cutrone ha parlato a DAZN del suo vecchio club, ecco le sue parole: “Per me il Milan non sarà mai un avversario. Li ringrazio per quello che mi hanno dato e per gli applausi. Sono entrato con la solita voglia, è stata una grande sfida. Siamo stati bravissimi a restare in partita, io entro sempre con la voglia di vincere e fare bene. Contento per il pareggio e per il rigore che mi sono preso. Lo volevo calciare, ma se avessi segnato non avrei mai esultato. Troppo rispetto per il Milan. Ringrazio la Fiorentina perché ha creduto in me, devo cercare di ripagarla coi gol“.