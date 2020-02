Donnarumma out a gara in corso: non accadeva da maggio

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gianluigi Donnarumma è uscito ieri sera al 52′ di gioco per una distorsione alla caviglia. Il portiere rossonero, in campionato ha sempre disputato tutte le gare in cui è sceso in campo. L’unica assenza in stagione, è stata contro il Genoa a Marassi, quando un problema allo stomaco non gli ha permesso di cominciare la gara.

L’ultima sostituzione di Donnarumma in campionato, dunque, risale al 26 maggio 2019, ovvero l’ultima giornata della scorsa stagione. Il portiere rossonero disputò soltanto 21′ minuti, prima di uscire a causa di un infortunio al bicipite femorale.