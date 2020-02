30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali della Viola in vista della partita di sabato sera contro il Milan: “Tutta la squadra è pericolosa perché se dico 2-3 giocatori non è giusto, perché c’è tutta una squadra titolare. Dobbiamo essere preparati per tutti i giocatori. Ibrahimovic e Rebic ci sono, e davanti ci sono tanti giocatori che fanno paura. Ogni partita cambia e dobbiamo essere pronti”.