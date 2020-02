Fiorentina-Milan, i precedenti tra le due squadre

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ancora pochissimo e andrà in scena la 25^ giornata di Serie A: si gioca Fiorentina-Milan. Gara non semplice per i rossoneri, che arrivano da un buon periodo di forma e lottano per un posto in Europa. Ma dall’altra parte c’è una Fiorentina fresca della cinquina rifilata alla Sampdoria, e non c’è dubbio che vorranno ripetere la buona prestazione questa sera davanti ai propri tifosi.

I precedenti tra le due squadre all’Artemio Franchi sorridono alla Viola, capace di vincere 31 delle 79 partite giocate in casa contro il Milan. 25 le vittorie del Milan, mentre i pareggi ammontano a 23, con 114 gol totali segnati dalla Fiorentina e 102 dal Milan.

Lo scorso anno i rossoneri hanno vinto 1-0 grazie al gol di Calhanoglu, decisivo anche l’anno precedente grazie al gol del pareggio rossonero (finì 1-1). Questi gli ultimi 5 precedenti al Franchi:

2018-2019 Fiorentina-Milan 0-1 35′ Çalhanoğlu (M)

2017-2018 Fiorentina-Milan 1-1 71′ Simeone (F), 74′ Çalhanoğlu (M)

2016-2017 Fiorentina-Milan 0-0

2015-2016 Fiorentina-Milan 2-0 38′ Alonso (F), 56′ rig. Iličić (F)

2014-2015 Fiorentina-Milan 2-1 56′ Destro (M), 83′ G. Rodríguez (F), 89′ Joaquín (F)

Guardando, infine, le statistiche in Serie A totali tra le due squadre, è possibile vedere come il Milan sia avvantaggiato, avendo vinto 72 delle 159 gare totali giocate. 44 le vittorie della Fiorentina (di cui l’ultima nel girone d’andata a San Siro per 1-3), mentre i pareggi sono 43.