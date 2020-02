Fiorentina-Milan, le pagelle: Rebic segna ancora, ma il Milan non va oltre l’ 1-1

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

GIANLUIGI DONNARUMMA 6 – Piccola incertezza all’inizio del match, poi nelle poche circostanze in cui viene chiamato in causa, risponde presente. DAL 52′ – ASMIR BEGOVIC 6,5 – Attento, ottima parata nel finale.

ANDREA CONTI 6 – Fa il suo, ma senza strafare.

MATTEO GABBIA 6 – Attento e concentrato, fa abbastanza bene il suo dovere. Dal 74′, MATTEO MUSACCHIO S.V.

ALESSIO ROMAGNOLI 5.5 – Non sbaglia quasi nulla fino all’episodio del rigore, che resta motlo dubbio.

THEO HERNANDEZ 5.5 – In fase offensiva, è meno preciso del solito. Dietro non sempre è puntuale.

SAMU CASTILLEJO 6 – Corre per tutto il match, ripiega con continuità, ma non è brillante come in altre occasioni. Dall’81’ – ALEXIS SAELEMAEKERS S.V

FRANCK KESSIE 6.5 – Tiene bene la posizione, recupera un buon numero di palloni e protegge la retroguardia.

ISMAEL BENNACER 5.5 – Partita sottotono, non brilla come in altre occasioni.

HAKAN CALHANOGLU 6 – Corre per tutto il match, ma manca pecca in fase offensiva.

ANTE REBIC 6.5 – Segna ancora, ma cala nel finale.

ZLATAN IBRAHIMOVIC 6.5 – Gli viene annullato un gol molto dubbio. Prestazione sopra la sufficienza.

STEFANO PIOLI 6 – Mette in campo un buon Milan, forse ritarda un po’ le sostituzioni.