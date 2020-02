30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, per la gara di stasera tra Fiorentina e Milan, valida per il quarto anticipo della 25ma giornata del campionato in corso, sono attesi al Franchi circa 40.000 spettatori. In merito, l’obiettivo è quello di toccare, e magari superare, l’attuale record stagionale (40.312 presenze complessive contro la Juventus, ndr). Il settore ospiti, a seguito dei quasi 2.400 biglietti staccati, è andato sold out.