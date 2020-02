Gabbia a Sky Sport: “Felice per l’esordio in Serie A, spero di poter fare una grande carriera al Milan”

63 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il difensore centrale rossonero Matteo Gabbia, che lunedì sera ha fatto il suo esordio in Serie A, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Sono felice, ma sono soprattutto concentrato sul futuro. Sto cercando di tenere i piedi per terra e di guardare avanti. Ringrazio tutti quelli che hanno speso del tempo per mandarmi un messaggio positivo. Tutto questo, per me, è un sogno che si realizza, spero di poter fare una carriera importantissima qui, ma mi concentro sul presente, allenamento dopo allenamento, senza pensare al futuro. Al Milan sono passati tanti giocatori forti. Mi ricordo Maldini, ma anche Thiago Silva. Questi ultimi sono i modelli da cui attingere. Ibrahimovic? Dopo averlo visto dal vivo, spero di vedere anche Thiago Silva. Sarebbe stupendo incontrare anche lui”.