23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il difensore di Busto Arsizio classe ’99, Matteo Gabbia, cresciuto nel Settore Giovanile rossonero ha deciso di prolungare il suo contratto fino a giugno 2024. Lo rende noto il Milan sul suo sito ufficiale.

Il ragazzo ha fatto il suo esordio in Serie A con un’ottima prestazione contro il Torino lo scorso 17 febbraio, in un match in cui il Milan si è imposto per 1-0 ottenendo i tre punti.