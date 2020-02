Ganz e Tucceri in coro: “Oggi vittoria importante, le prossime gare saranno fondamentali”

43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Al termine della gara vinta contro il Tavagnacco, Maurizio Ganz e Linda Tucceri, rispettivamente allenatore e difensore del Milan Femminile, hanno parlato ai microfoni del canale ufficiale rossonero.

MAURIZIO GANZ: “E’ stata una partita equilibrata nel primo tempo, mentre, nel secondo tempo, abbiamo fatto meglio noi. Per l’ennesima volta, oggi, abbiamo capito che nella seconda frazione di gioco incidiamo di più. Infatti, se non mi sbaglio, questo è il 43mo gol che facciamo e ne abbiamo fatti ben 37 negli ultimi 15 minuti di partita. Sappiamo che poi andiamo all’arrembaggio alla fine, ma dobbiamo migliorare nei primi tempi perché non possiamo sempre aspettare di poter fare gol e di sbloccare la partita nella ripresa. Tamborini? Sono molto felice per il gol che ha segnato, ha grandi qualità, è la più giovane del gruppo e ha grande talento. Sa muoversi bene e, infatti, mi è piaciuto molto il movimento che ha fatto in occasione dell’azione che ha portato al suo gol. Penso che, su 27 ragazze, sia la quindicesima ad andare in gol e ciò vuol dire che abbiamo un gioco che permette di mandare in rete molte giocatrici. Le prossime gare? Abbiamo Fiorentina e Juventus, che ci faranno capire chi siamo. Era importante ritrovarsi oggi, dopo la sconfitta immeritata con la Fiorentina, e, con grinta e determinazione, abbiamo ritrovato lo smalto. Abbiamo fatto quattro gol importanti e abbiamo tenuto la nostra rete inviolata. Ora vedremo, dopo queste due prossime uscite, se potremo qualificarci in Champions League oppure no”.

LINDA TUCCERI: “Oggi abbiamo giocato su un campo stretto. Abbiamo faticato a trovare giocate e intensità. Fortunatamente, siamo riuscite a sbloccarla nel secondo tempo con un calcio piazzato. Sapevamo che oggi le palle inattive sarebbero potute risultare fondamentali. Essendo mancina, tendo a calciare in porta. Quindi, il gol non è stato proprio uno schema, ma qualcosa di voluto. Oggi è arrivata una vittoria importante. Ciononostante, le prossime partite saranno fondamentali per raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissate”.