GazSport – Maldini fa salire le quotazioni di Pioli: la sua permanenza è una possibilità concreta

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il futuro di Stefano Pioli continua a restare in bilico, ma a fare la differenza sono i risultati, e quindi per il tecnico è ancora tutto da vedere. E le possibilità che possa restare al Milan ci sono tutte.

Lo spiega anche La Gazzetta dello Sport, sottolineando come dopo le parole di Maldini si è evinto come l’allenatore emiliano sia apprezzato per il comportamento dentro e fuori dal campo. I dirigenti sono soddisfatti del lavoro svolto fin qui e gli riconoscono evidenti miglioramenti nei risultati e nel gioco. L’ipotesi di proseguire con lui, dunque, non dispiace affatto.

E le parole di Maldini avranno senza dubbio fatto piacere a Pioli, a cui evidentemente non vanno parecchie responsabilità per la sconfitta nel derby.