GazSport – Mistero Milan. Rangnick ha firmato?

Sulla prima pagina dell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, giusto dietro l’incredibile trionfo dell’Atalanta di Gasperini, c’è spazio anche per il Milan. E la rosea pone l’accento sul futuro della panchina milanista.

“Mistero Milan, Rangnick ha firmato? Il club smentisce”. E non solo: “Indiscrezione dell’Equipe: c’è l’accordo, penale da pagare se la società ci ripensa. Gazidis vuole il tedesco, Boban e Maldini puntano su Allegri”.

Secondo il quotidiano francese “L’Equipe” invece, il Milan avrebbe già raggiunto un’intesa con Rangnick per la prossima stagione: ci sarebbe un accordo firmato con una penale già stabilita nel caso in cui non venisse rispettato. Ma da Elliott è già arrivata la smentita: il club non ha sottoscritto un contratto con l’allenatore tedesco.

