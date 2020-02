GdS – 3 partite in 9 giorni per Ibrahimovic, ritmi assurdi per lo svedese!

Inizia il tour de force per Ibra

Inter nel derby, Juventus in Coppa Italia e domani sera contro il Torino di Longo, poi tregua. Da quando Zlatan Ibrahimovic è arrivato al Milan l’impatto positivo si è sentito eccome, però per la prima volta sta affrontando un tour de force impensabile per un giocatore di 38 anni. 180 minuti giocati fin ora nelle due sfide passate, potrebbero diventare 270 e completare questa ardua sfida fisica. La sua presenza sembra fondamentale per Pioli che non ha, effettivamente, riserve all’altezza del centravanti svedese.