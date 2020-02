43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Secondo quanto riportato nella sua edizione odierna da La Gazzetta dello Sport, Gigio Donnarumma non scenderà in campo domenica in campionato contro il Genoa, a causa della distorsione alla caviglia sinistra rimediata sul campo della Fiorentina.

I portiere rossonero punta a tornare a disposizione di mister Pioli per il match di mercoledì contro la Juventus, valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, e che forse sarà disputata a porte chiuse.