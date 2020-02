33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è in dubbio. Tante sono le considerazioni da fare: la forma fisica, anche se per adesso non ci sono problemi; la volontà del giocatore e il piazzamento del Milan in classifica. Da quest’ultimo fattore determinerà anche il futuro di Stefano Pioli, che resterà sulla panchina rossonera al 100% in caso di qualificazione Champions, mentre potrebbe restare in bilico in caso di qualificazione alla prossima Europa League.