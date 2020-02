GdS – Gazidis rivela: “Pioli sta facendo grandi cose, resta il pole position per il nostro futuro”

56 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis torna a parlare della situazione positiva del Milan in netta ripresa e, si assicura di non dover rischiare di autoescludersi dalle coppe europee per colpa del fair play finanziario, che ha sanzionato recentemente il Manchester City con una multa di 30 milioni e l’esclusione dalle coppe per i prossimi 2 anni.

Infine chiarisce e smentisce il possibile cambio di panchina tra Pioli e Rangnick:

Se ho contattato Rangnick? Sono nel calcio da 26 anni, interagisco con centinaia di persone diverse tra cui almeno 20 allenatori in tutto il mondo. È normale. Ma nessuno ora nel Milan sta pensando a un nuovo allenatore. Pioli è arrivato in una situazione difficile. Il suo lavoro è stato di altissimo livello e ora stiamo iniziando a vedere questa squadra crescere, svilupparsi. Pioli resta in pole position anche per il futuro: la stagione è ancora aperta. È presto per parlarne adesso”.