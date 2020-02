GdS – Gullit: “Ibra trasmette coraggio, non puoi puntare solo sui giovani”

Ruud Gullit parla del suo Milan

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo Milan Ruud Gullit, in un’intervista in cui tratta del momento attuale della squadra rossonera e dei suoi principali protagonisti, questo un estratto delle sue parole:

PROGETTO MILAN

“Ha senso puntare sui giovani? Solo con i giovani non puoi vincere: devi sempre avere giocatori con esperienza che li guidino. L’esempio più recente è l’Ajax dello scorso anno: è bastato mettere tre uomini esperti e sono arrivati alla semifinale di Champions”

IBRA EFFECT

“Il Milan deve fidarsi di Boban e Maldini, con lui in squadra c’è una grossa spinta, Ibrahimovic trasmette coraggio”

ALLENATORI DEL FUTURO

“Chi sarà il futuro allenatore del Milan? Perché non Rijkaard, se vuoi attaccare devi prendere un olandese: a Seedorf non hanno dato tempo, ha pagato l’inesperienza”.

CAMPIONATO ITALIANO

“Il campionato è sempre di alto livello, di recente però è migliorato. Si vede anche con la Nazionale, ha cambiato mentalità. Non si sta sempre dietro ad aspettare, si cercano di più sul gioco e gol, all’Europeo può stupire”

E SULLA VAR

“Io sono sempre stato favorevole, anche se a volte ho l’impressione che vogliano annullare più gol di quanti ne concedano. Si annullano gol anche per fuorigiochi millimetrici. Siamo ancora all’inizio. Gli errori da correggere possono esserci, ma è sempre meglio che vivere momenti come il mano di Henry in Francia-Irlanda del 2009”