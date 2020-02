GdS – Ibra vs Ronaldo, si sfidano due macchine da gol

Ibra attaccante Milan sfida Ronaldo

Sono passati 5 anni. Sono cambiate tante cose. Il look di Cristiano ad esempio. Il conteggio dei Campionati e dei trofei vinti. Ma non la voglia di essere i più forti. Di dimostrarlo a suon di gol. Quella non è cambiata.

Ibra e Ronaldo si sono sfidati l’ultima volta in un Real Madrid- Paris Saint Germain

Questa sera Ibra e Ronaldo saranno faccia a faccia, pronti a darsi battaglia. Due cultori della bellezza calcistica. Due narcisisti autorizzati. Due che continuano a lottare e vincere, contro il passare il tempo.

Il loro stile di gioco si è evoluto negli anni, la loro fame di gol è rimasta intatta. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, stasera in campo ci saranno 1261 gol. Milleduecentosessantuno. Basterebbe questo a descrivere la sfida tra questi due giganti.

E invece c’è molto di più, e quel molto di più, è il motivo per cui Ibra vs Ronaldo, è di quelle sfide alle quali non puoi fare a meno di assistere. Qualunque siano i tuoi colori.