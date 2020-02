33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Ralf Rangnick non ha firmato un precontratto con il Milan. Questo quanto riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport in merito alle voci più che insistenti che vedrebbero l’attuale head of sport and development soccer della Red Bull vicinissimo ai rossoneri. Dunque, non esiste nessun contratto già firmato tra Rangnick e il Milan.