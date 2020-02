Ibrahimovic dirigente al Milan

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La storia d’amore tra Ibrahimovic e il Milan sembra destinata a continuare. C’è un progetto per il futuro, ha rivelato Raiola nel post partita contro la Juventus. Lo svedese potrebbe restare in rossonero per molto tempo ancora, ma rivestirebbe una nuova carica. Non più calciatore ma dirigente, rivela l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.