GdS – Serie A, spunta l’ipotesi rinvio per le gare a porte chiuse

Nella prossima, ormai imminente, giornata di campionato, resta vivo il problema legato al Coronavirus che in questo momento ha bloccato diverse regioni del nord tra Friuli, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna, obbligando così 5 partite ad essere disputate a porte chiuse, tra cui anche Milan-Genoa.

Spunta così di nuovo l’ipotesi rinvio. Infatti quella di giocare senza i propri tifosi non è l’unica alternativa, poiché il presidente dell’Udinese avrebbe chiesto addirittura il rinvio della gara tra i friulani e la Fiorentina prevista oggi alle 18:00. Non per tutti, ma sorgerebbe il problema per le protagoniste delle altre gare.

Il nodo da sciogliere infatti sarebbe quello di trovare le date per i possibili rinvii visti i numerosi impegni di coppa. Insomma, il rinvio delle partite sarebbe un’idea poco auspicabile rispetto allo stadio a porte chiuse, ma un ribaltamento di fronte è ancora possibile. Questo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.