GdS – Theo è blindato, Milan pronto a rigettare tutte le offerte

Theo Hernandez esterno Milan ha un contratto fino al 2024

La fascia sinistra del Milan è rinata. Merito delle ultime uscite di Rebic. Merito, soprattutto, della disarmante costanza ad altissimi livelli di Theo Hernandez.

Theo Hernandez è arrivato al Milan a titolo definitivo dal Real Madrid

Il francese, arrivato in rossonero dal Real Madrid, è la vera rivelazione della stagione milanista e per il club di via Aldo Rossi, non ci sono dubbi sulla sua permanenza.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciatore è blindato da un contratto fino al 2024 e il Milan sembra pronto a rigettare qualsiasi offerta. Le big europee hanno puntato gli occhi su di lui, ma la rinascita del Diavolo, sembra dover partire proprio dalle sgroppate del 19.