Giuffredi (ag. Conti): "Il futuro di Andrea? Lui vorrebbe rimanere al Milan, ma..."

L’agente di Andrea Conti, Mario Giuffredi, ha parlato del futuro del suo assistito: “E’ ancora presto per stabilire il futuro di Andrea. Adesso ci sono altre priorità, il ragazzo è concentrato, pensa a fare bene con il Milan. A fine stagione, quando il campionato sarà terminato, ci incontreremo con la società e faremo le giuste valutazioni. E’ normale che il mio assistito voglia rimanere. Chi non vorrebbe giocare in una squadra come il Milan? Tuttavia, per parlare di futuro, è ancora presto”.

Fonte: SportMediaset.it.