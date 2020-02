Jack Bonaventura possibile lontano da Milano: destinazione Roma

Jack gradisce la destinazione, dopo 6 anni le strade potrebbero separarsi

Nonostante il ritorno di Jack Bonaventura in campo dopo il lunghissimo calvario che lo ha tenuto fermo per quasi due anni, il possibile rinnovo è sempre più lontano. Mino Raiola, agente del centrocampista “tuttofare” italiano ha dichiarato, come ci riporta la Gazzetta dello Sport, che potrebbero aprirsi nuovi scenari e un indiscrezione ai suoi compagni di nazionale, avrebbe fatto sapere una gradita destinazione a Roma, sponda giallorossa per la prossima stagione.

Jack e il Milan: dopo 6 lunghi anni sarà addio?