Rinviate le gare al nord di questa giornata, è tempo di pensare alla Coppa Italia. Ma anche questa volta, in primis bisogna capire come verrà gestita la situazione tifosi in merito alla questione Coronavirus. Secondo ‘La Stampa’, la partita verrà giocata a porte aperte ma entreranno solo i tifosi piemontesi. Questa decisione nasce da Alberto Di Cirio, presidente della Regione Piemonte.